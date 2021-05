撰文: 賴家杰 最後更新日期: 2021-05-09 15:30

孫燕姿嘅歌陪伴唔少人成長。(影片截圖)

新加坡華語樂壇女歌手孫燕姿出道21年,在華人音樂圈人氣極高,每一首歌都耳熟能詳。孫燕姿於2011年結婚,現時育有一子一女。不經不覺與老公結婚十週年,孫燕姿在微博發布多張與老公及孩子們的合照,不過孩子們因為不想讓樣貌曝光,孫燕姿便幫他們打了格,她並寫道:「Happy ten years, you pain in the *beep」

而二人結婚多年相當恩愛,在照片中看得出孫燕姿和老公依然處於甜蜜階段,同時也上了微博熱搜,不少網友都留言寫道:「姐姐陪伴了我整個青春,要幸福下去」、「好羨慕這樣的愛情」、「十周年快樂」。

