性感網紅辛尤里驚傳自殺疑似受情困　IG連環發放負文：痛苦的要死

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-09 16:30

辛尤里驚傳自殺。（IG：yui_xin_）

在IG擁有267萬粉絲的性感網紅辛尤里驚傳自殺，她在IG留下疑似遺言：「我硬撐著活 不是為了讓你們看笑話，我撐不下去了，這世界再見了」，之後更在Facebook發文寫道：「我自殺了，全都要怪這些新加坡人，恭喜你們嘲笑我努力的生活成功了，在我做手術時，我一個五年的好友還要密我 這位想在我面前強暴我閨蜜的朋友，問他要不要去唱k，還說我看到他們打砲也是正常，我在那痛苦的要死，你們在那笑我是吧」。

辛尤里IG限時動態，影片中這名男子對她下跪。（IG：yui_xin_）

同時辛尤里深夜在IG發布了多個限時動態，第一個動態中寫道：「從完好如缺的 變成所有的心靈 這種的感情欺凌很可怕 過幾天，我要公告一位新加坡感情騙子的故事。」另外一則限時動態便是她居住新加坡的地址，她寫道：「這是我現在的地址，如果我突然消失了要在這找我」此時一眾粉絲都非常擔心她發生什麼事。事隔5小時再發布多一個限時動態，辛尤里貼上了與一名男子的合照，Tag了對方再寫道：「謝謝你把我毀的徹底」。

從辛尤里的帖文當中，網友猜測她是因為感情問題產生了自殺念頭，期後網友都在她的社交網站中留言勸解：「千萬別做傻事」、「冷靜處理，畢竟愛你的人還是很多」、「還有家人陪伴你」。而到現時她並沒有再在社交網站中更新她的動態。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

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利民會《即時通》：35122626

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