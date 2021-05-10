馬德鐘憶拍《洪武三十二》鞭打本王不尷尬：場戲講扮癲多過SM

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-10 07:30

馬德鐘昨晚（9日）出席無綫（TVB）節目《開心大綜藝》。談及近日TVB另一節目《好聲好戲》易宇航聲演2011年劇集《洪武三十二》中，馬德鐘飾演的燕王要求徐子珊鞭打背部的橋段，他表示當年拍這段戲時不感尷尬，「唔尷尬，因為拍之前我有問清楚尺度有幾大先，嗰場戲係講扮癲，多過（講）SM。」

馬德鐘拍《洪武三十二》「鞭打本王」經典一幕不感尷尬。（梁碧玲 攝）

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馬德鐘不擔心型佬形象被破壞，「我覺得幾好玩。嗰日拍《好聲好戲》，咁啱我喺化妝間，我見到佢（易宇航），佢着住我套衫，我已經覺得奇怪。佢走埋嚟問：『你認唔認得我呀？』我心諗套衫好熟面口喎！跟住佢話：『鞭打本王呀！』我就嘩！原來佢係做我個角色。（有冇教佢？）佢冇問我呀！我都唔知！」

馬在驤在Marissa是大學同學。（Instagram/@marissaemartin）

去年馬德鐘兒子馬在驤被爆封盤，女友是擁有高學歷的美國女飛魚Marissa，問馬德鐘有否見過兒子女朋友，「冇呀呢個。我呢排長期見到佢，佢日日喺香港，冇乜點傾佢感情事，但都唔知係咪佢女朋友嚟！」

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