奔跑吧｜Angelababy炎夏玩遊戲融妝　藝人集體露出真面目

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-10 18:26

內地綜藝節目《奔跑吧》，不經不覺已經踏入第5季，而在節目中東奔西跑玩遊戲，已經是例行公事，而且一班藝人嘉賓，全部搏命絕無揸流攤，但炎炎夏日之下，成班藝人玩到汗流浹背，最慘是連個妝都融化，人人露出真面目，尤其是出名靚到dum一聲的Angelababy，更出現了暗啞膚色，令節目可觀性大增。

李晨用緊小風扇，也熱到滿面油光。（影片截圖）

新一集節目中，除了有李晨、Angelababy、鄭愷、沙溢、蔡徐坤、黃旭熙等固定主持外，嘉賓則有秦昊、鄧紫棋、白鹿、張含韻，節目開始已經要大鬥欖球，之後又要玩「探囊取物」遊戲，大家玩得認真，人人體力透支，而在炎熱天氣下，一班嘉賓也玩到全身濕透，滿面汗水，連妝容都開始融化，而他們上了褓姆車去下一個比賽地點，在車上各人也有特寫鏡頭，秦昊在不停抹汗，李晨用著小風扇，也是大汗淋漓，蔡徐坤男神不再，美女白鹿的半融妝容油光滿面，嚇親不少觀眾，而一向五官標緻的baby，膚色變得暗啞，明顯見到黑眼圈，反而沙溢卻能保持乾爽，確是相當出人意表。

秦昊一上車已不停抹汗，錄製綜藝真係好辛苦。（影片截圖）

下圖有baby融妝後真面目：

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下圖有白鹿靚相：