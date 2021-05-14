朱庭萱踩MIRROR指「鏡粉」井底之蛙　「呢啲樣行落旺角大把」

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-14 15:15

人氣男團MIRROR剛完成一連六場的演唱會，勁歌熱舞兼半裸大曬腹肌非常落力，更吸引不少圈中人現身撐場。之不過，黃宗澤舊愛朱庭萱（Bonnie）就突然在社交平台留言狂踩MIRROR並稱「鏡粉」為井底蛙：「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉。究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係！成班井底蛙。」

人氣男團MIRROR剛完成一連六場的演唱會，勁歌熱舞吸引不少圈中人現身撐場。（資料圖片）

Bonnie隨後再發文指不想幫對方宣傳，亦叫大家不用幫自己宣傳：「我話呢啲樣（MIRROR成員）旺角大把，都冇話過佢哋醜樣啦！但我真係覺得王一搏靚仔好多呀嘛～又識唱又識跳仲識排舞、編曲。叫佢哋走出去個井睇吓呢個世界有幾多靚仔、有才華都係錯？」她的一番言論被激烈的「鏡粉」留言反駁，她隨即再反擊：「總之完全不容許說鏡粉一句不中聽的話！」

今日（14/5），Bonnie貼出長文再提到MIRROR並指他們的唱功、造型仍有很多進步空間：「傳媒最近把舉辦演唱會的MIRROR捧至天上高，日日見報形容成國際天團一般，連BTS也要靠邊站。但事實上很多人對他們認識不多甚至歌也未聽過，唱功造型仍有待雕琢尚有很多進步空間。」

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