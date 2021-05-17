姜濤撐緋聞女友「沒有做錯任何事」　黃曦誼隔空回覆：謝謝大佬姜

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-17 15:34

MIRROR的人氣王姜濤早前與ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》的黃曦誼（Candy ）傳出緋聞，不過這段緋聞就不被「姜糖」所接納，無辜的Candy更因緋聞而遭「姜糖」人生攻擊，IG充滿住攻擊言論。

姜濤上載合照力撐Candy。（姜濤IG）

早前MIRROR演唱會上，Candy更驚現演唱會為姜濤和陳卓賢（Ian）伴舞，有粉絲猜測此舉是姜濤的護花舉動。日前（17日）姜濤深夜突然上載二人合照，並發文回應緋聞，表明立場力撐Candy「沒有做錯任何事情」，「一直被誤會、一直被攻擊。我知道這一行免不了這些，但至少不希望身邊的人因為我而遭受到這種誤解和攻擊。這個小妹妹沒有做錯任何事情，這次的表演。」

隔了一晚，Candy 亦在IG上出Post貼合照，寫道：「除了謝謝你，我都不知道説什麼好了，真的謝謝大佬姜，謝謝一直以來所有支持我的人，還有鼓勵我的姜糖。」

Candy亦上載合照多謝姜濤的支持。（IG@candywong11111）

黃曦誼隔空回覆：謝謝大佬姜。（IG@candywong11111）

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同場加映：MIRROR演唱會｜姜濤投入唱愛情冧歌 伴舞竟是緋聞女友Candy

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黃曦誼（Candy）係姜濤的緋聞女友，據知兩人私底下關係十分好。（IG@candywong11111）

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