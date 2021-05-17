伙記辦大事．短劇評五｜視帝交手但鬥戲欠奉　等咗廿集終於入正題

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-17 21:30

無綫劇集《伙記辦大事》第21-25集劇評

《伙記辦大事》第五個星期劇情終於同「情情搭搭」的劇情講byebye，將觀眾由感情線帶返到主線，除了有鄭子誠（飾霍晉成）、敖嘉年（飾戴政仁）和馬德鐘（飾戴政君）的恩怨情仇外，劇中終極反派，主角們口中的「聶先生」都終於出場，而且更令人興奮的是，兩大視帝馬德鐘和歐陽震華（飾歐陽聰）終於有交手！

鄭子誠（飾霍晉成）好正。（《伙記辦大事》截圖）

就整體來說，第五周（即是踏入結局周的前一個星期）的劇情是充滿住懸疑、刺激和緊張感的，比起上幾周來說簡直精彩了一個層次。銜接住上周劇情，借由失竊的珠寶一案而介紹「聶先生」出場，槍戰部份雖然比不上電影大製作，但是有誠意，頗有臨場感，最後失竊的珠寶原來是由另一名交通警（楊證樺飾）拾到並藏起，這個劇情安排亦顯得有心思和懸疑感。

「聶先生」鋪排咗呾耐，竟然只係一個nobody，令有啲失望。（《伙記辦大事》截圖）

由交通撞車案牽涉性侵案，呢個轉折真係一流。（《伙記辦大事》截圖）

原來鄭子誠性侵過賴慰玲。（《伙記辦大事》截圖）

不難發現，鄭子誠（飾霍晉成）是今周的主要角色，劇情多是由他身邊開始發生，再引申出去，而兩大視帝歐陽震華和馬德鐘就分別是案件中的正反方。今星期也是兩大視帝首次正式交手，雖然「鬥戲」場面欠奉，但那股「火藥味」仍能從電視熒幕中滲出來，等了20集4個星期，幸好是精彩的。

歐陽震華同馬德鐘終於交手。（《伙記辦大事》截圖）

馬德鐘係忠定奸？（《伙記辦大事》截圖）

大反派「霍晉成」在這星期劇情的大活躍，亦為《伙記辦大事》帶來相當多觀性，畢竟有正派歐陽聰的話，在反派襯托下才會突出，而戴政君的定位就是亦正亦邪的角色，在忠於自己原則的情況下就較人性化，三方比拼，主線劇情更為精彩，令觀眾在欣賞劇集的時候，可以保留「戴政君到底係好人定壞人？」、「戴政君究竟會點做？」、「戴政君係咪同緊歐陽聰合作？」這些迷思，謎底一日未開估，觀眾就會繼續追看，結局周的前這一個周劇情，算是為結局周的鋪路，而且還做得相當不錯。話說回來，如果早一兩個星期的劇情能夠有此水準的話，收視就應該會更好。

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