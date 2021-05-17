火神的眼淚｜揭台灣消防員真實生活　「極品刁民」究竟有幾離譜？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-17 22:51

由溫昇豪、林柏宏和劉冠廷三大台灣男神主演的台劇《火神的眼淚》，自5月初在當地首播後叫好叫座，除了在首周創下收視平均1.11、高峰1.37的佳績，在網上平台「myVideo」上亦在短短兩星期錄得超過124萬位觀眾點擊，評分達9.1/10分。

除了三大男神，女主角陳庭妮也是觀眾著眼點之一。（IG@tearsonfire_official）

睇睇陳庭妮靚相：

+ 22 + 22 + 22

有別於過往「消防」相關的印象，《火神的眼淚》不再主要圍繞救火、救人與冧樓，劇集的重心較著重於消防員的日常生活，例如台灣消防體制如何影響消消防員的生活、巿民對消防員的誤解、以及消防員在面對「生死」和「專業」的價值觀等等。

當中最貼地的莫過於刻中林柏宏經常接報將街上的醉漢送院，暗諷台灣「急症室」的真實情況，揭開巿民如何濫用公共資源等事經常發生。

劇中消防員最經常接報處理的「案件」，都是將街上滿身酒氣的醉漢送院治理，或多或少阻礙到真正有迫切需要的病患。（台劇《火神的眼淚》Facebook）

刁民投訴消務員不懂救火

另一方面，相比起入火場、生命救援等「日常」，來自「刁民」的投訴卻更令消防員感到壓力。例如在第一集劉冠廷趕緊去救火的中途，就遇到一位在現場的老伯伯強烈投訴，指他們不懂救火，認為巿民繳稅供養的消防員都是「廢人」，後來更鬧上社交平台，導致消防局要公開向民眾解釋救援工作的程序，更正民眾對消防工作的誤解。

事實上，台灣的確有不少極品「刁民」，《火神的眼淚》某些情節更是仿照真實發生的案例改編而成，點擊下圖睇吓台灣「極品刁民」究竟有幾離譜：

「離地」設定突顯角色心情 台版的「機智系列」？

《火神的眼淚》不乏救火、救人等驚險場面，但明顯劇組並沒有將這些橋段當成集重心，甚至為突出消防員在執勤期間的心情和態度，導演「離地」將消防員某些本應需要遮面的裝備省略，務求令觀眾可以透過演員的表情去感受消防員的心態，與過往標榜「真實」的救火作品大相逕庭。

相反，《火神的眼淚》在整個節奏和鋪排都類近韓國被喻為神級作品的「機智生活系列」，大部分劇情都在描述「消防員的日常」，例如溫昇豪面對太太的不體諒、林柏宏放棄鋼琴夢令父母失望、陳庭妮因為工作太務而被母親投訴等等，劇情非常寫實，亦很符合近年觀眾較喜歡的「貼地」口味。

儘管劇情爽快、人物角色刻畫細膩，《火神的眼淚》的世界卻過於嬌情，恍惚所有主角都是「大義凜然」、既正面又積極，從而導致劇中的對白過於老土。但若然編、導又刻意為每個人物加點顯眼的缺點或特徵，那《火神的眼淚》就會真正變成台版的「機智系列」，或者在台灣觀眾眼中，較嬌情的故事或更引人入勝。