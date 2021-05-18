ERROR自肥企画｜193自肥可恥！　兩大KOL神級女神有共同點

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-18 23:15

《ERROR自肥企画》最新一集全面講述193（郭嘉駿）的自肥故事，繼出歌、造衫之後，今次終於去到拍MV！而在片段中所見，193完全發揮「自肥」特質，找來兩位人氣高企的女神KOL阿冰和阿Gi做他的MV女主角，兩位同樣先後幫過ViuTV拍節目或劇集！

相信大家對兩位女神都不陌生，先講講阿冰，現在是「小薯茄」的成員之一，但其實一早已踏入娛樂圈，在ViuTV劇集《理想國》中客串過，又有於Dear Jane歌曲《銀河修理員》擔任MV女主角。阿冰2017年畢業於香港浸會大學電影學院，志願是當演員，機緣巧合下加入「小薯茄」，成為人氣高企的KOL。

193真係識揀。（IG@sabrinapingping_）

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至於阿Gi（樊沛珈），現在是「啱Channel」的成員之一，也有在ViuTV擔任主持，香港理工大學產品設計學（榮譽）文學士畢業的她，其本來是一名記者，曾經做過主播，2018年參加viuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》開始為人認識。

阿Gi係網絡好受歡迎！（IG@ahgigiha）

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