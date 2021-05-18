ERROR自肥企画｜193自肥可恥！　兩大KOL神級女神有共同點

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

《ERROR自肥企画》最新一集全面講述193（郭嘉駿）的自肥故事，繼出歌、造衫之後，今次終於去到拍MV！而在片段中所見，193完全發揮「自肥」特質，找來兩位人氣高企的女神KOL阿冰和阿Gi做他的MV女主角，兩位同樣先後幫過ViuTV拍節目或劇集！

相信大家對兩位女神都不陌生，先講講阿冰，現在是「小薯茄」的成員之一，但其實一早已踏入娛樂圈，在ViuTV劇集《理想國》中客串過，又有於Dear Jane歌曲《銀河修理員》擔任MV女主角。阿冰2017年畢業於香港浸會大學電影學院，志願是當演員，機緣巧合下加入「小薯茄」，成為人氣高企的KOL。

193真係識揀。（IG@sabrinapingping_）

+16
+16
+16

至於阿Gi（樊沛珈），現在是「啱Channel」的成員之一，也有在ViuTV擔任主持，香港理工大學產品設計學（榮譽）文學士畢業的她，其本來是一名記者，曾經做過主播，2018年參加viuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》開始為人認識。

阿Gi係網絡好受歡迎！（IG@ahgigiha）

+12
+12
+12
查小欣鬧爆ViuTV低俗不雅　問為何平時投訴TVB的電視迷沒反應？
《我和殭屍有個約會》演員變成點？　況復生有驚喜、最凍齡係佢！
楊洛婷post唯美孕照震撼全場　話你知圈中女星邊個影得最靚！
盤點東張西望女神泳裝　個個都完美身形唔怪得咁受歡迎！

同場加映：盤點十位新一代性感女神　憑ViuTV成功彈出的素人最為驚艷

+23
+23
+23
Celine Tam譚芷昀大個囡！　最新近照曝光可愛感減退爭啲唔認得
行內人曾爆頭五位明星司儀價錢　被指年賺2000萬嘅Bob只係排第四
王祖藍力捧｜盤點TVB學院派藝人　呢位「高佬」絕對值得被力捧
TVB「最搞笑藝人」排行榜　連王祖藍都只能屈居第二！
伙記辦大事｜盤點TVB「五十路」男神　有人竟力壓高大威猛馬德鐘
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。