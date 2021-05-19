ERROR自肥企画 | 保錡重拾初心鏡頭前後爆喊：自己諗起都有啲感動

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-19 01:32

最新一集（18日）播出的《ERROR自肥企画》，製作組安排保錡（吳保錡）跟著名結他手Jason Kui學結他，並要通過最終考核，否則便會受到大懲罰。熱愛音樂的保錡努力練習，成功通過了考核。完成表演後他感觸落淚，眼濕濕地指這幾年失去了對拍攝的熱血。

保錡要挑戰彈結他。（節目截圖）

「我會好想快啲收工。每日就會覺得，又係扮呢啲呀？又係扮搞笑呀？今次呢次《自肥》，我好開心、好投入。」他又坦言：「呢個地方好難捱，又可能畀人抨擊，無論點都好，都係你哋（製作組）帶我出嚟嘅。」最後導演Mike擁抱爆喊的保錡，場面感動。

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節目播出後，保錡接受《香港01》訪問，看畢今集的他亦泣不成聲，「其實呢三年走來都不容易，自己諗起都有啲感動。」他表示導演Mike是他參加《全民造星》時「第一個影我嘅人」，故對他和製作組都心懷感謝。

他又指：「呢半年唔係好開心，因為傳媒寫我嘅嘢」，但今次他透過《自肥》找回初心，亦有機會再鏡頭前玩音樂。「因為自細單親家庭，冇乜機會學音樂，大個都係喺Youtube自己學，之後啲作曲、demo都係自己學。」而今次透過節目向夢想邁進一步，令保錡相當感觸，才忍不住落淚。

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