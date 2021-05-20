梁競徽呻拍港劇陷發展樽頸　北上感受真正自由：不用擔心受抹黑

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-20 19:45

前名梁烈唯的梁競徽近年專注在內地發展，日前他接受內地傳媒訪問時，直指自己在內地發展後，才感受到真正的自由：「在香港時，我時常感覺自己的角色選擇被框在一個狹小的定式中，製片人給到我的角色來來回回都是那幾種類型，我自身的發展因此陷入瓶頸。而來到內地，廣闊的市場讓我獲得了很多嘗試新角色的機會，我也從中發現了更多可能……現在我出門基本不用隨身帶包，因為一部手機就能搞掂一切，去哪都可以掃碼。在社交媒體上，我也能隨心表達自己的真實想法，而不用擔心受到抹黑與敵視。我在這裏感受到了真正的自由。」

梁競徽於五四當天在微博貼出一張軍服Look照片，獲得不少網站讚好。（微博/@梁烈唯is梁競徽）

另外，梁競徽又批評香港年輕人國家觀念淡薄，所以需要改善香港教育體制：「我是一個很倔強的人，別人越是說我的祖國不好，我就越要從歷史中找到證據，證明給大家看事實是什麼。在我看來，西式所謂『民主』更多只是口號，真正的『民主』是要先『以人民的生活為中心』，這是我在內地看到的切實行動。」而他自己亦身體力行教育小朋友愛國觀念：「在一次國慶節，我和小女兒在家中收看國慶閱兵儀式，我告訴她，每當響起國歌，你應該站起來表示尊敬。她記在心裏，還會學着做閱兵步操。看到她在電視機前努力模仿的樣子，我好開心。未來我也考慮將女兒送到內地讀書。」

原來梁競徽北上拍劇有男一做，點擊下圖睇睇自己識唔識其他演員：