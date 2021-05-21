關禮傑大女關楓馨開舖推廣純素　外貌標緻曾被游說選港姐

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-21 19:31

關禮傑有兩個靚爆鏡囡囡，有樣有身材之餘，學歷又高，甚至被力薦參選港姐。（關禮傑微博）

59歲關禮傑凍齡外貌加FIT爆身形，完全唔似下年即將「登六」，2個囡囡都得到佢優良遺傳。26歲大女關楓馨（Fabienne）早年曾被虎視眈眈游說選港姐，大學畢業後有段時間出席公開活動表示有意入行，但其後又失去消息，原來悄悄地有新發展。

大女關楓馨（Fabienne）遺傳爸爸關禮傑深邃五官，長相甜美，成功打入「最索星二代」行列。（資料圖片）

關禮傑細女關楓盈（Franziska）一頭漂染頭髮，身上有多個紋身和穿環，喜歡K-POP文化嘅佢據聞有意去韓國發展做偶像。家姐關楓馨（Fabienne）則完全唔同路線，樣子甜美標緻可人，身材均勻曬得一身健康小麥膚色，英國大學畢業後有段時間回港出席多個公開活動，被傳媒封為「最索星二代」之一。

關禮傑大女兒關楓馨（Fabienne）19年在港出席時裝活動時，透露現積極為加入娛樂圈作好準備：「宜家都留意緊，如果有唔同嘅機會我都好想嘗試，自己本身都鍾意唱歌，咁所以都學緊唱歌，Daddy其實都好支持我加入娛樂圈，佢都畀咗好多意見我。」！（陳順禎攝）

當時Fabienne曾指有意跟隨爸爸腳步入行，但後來呢一兩年再無佢消息，呢日佢IG終於透露去向，相隔2年Fabienne淡妝下依舊甜美，更增添女人味。原來佢選擇疫情下創業，開設網店賣親手焗製純素肉桂卷，近日喺商場開pop-up store，落手落腳賣餅。店名以英文名Fabienne名命為「eatwithfabi」，官網介紹指老闆娘已茹素五年，喺在外國生活多年熱愛烹煮素食焗甜品，返港後發現純素食店、食品唔算多，決心開舖賣純素肉桂捲，希望推廣純素生活。

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