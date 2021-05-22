十萬噸情緣︱張家輝離巢前穩坐一線　最後一次TVB演出竟做茄喱啡

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-22 00:00

由張家輝、張可頤和滕麗名主演的無綫（TVB）劇集《十萬噸情緣》（2003）最近於翡翠台深宵時段重播。雖然當年的張家輝仍未憑電影《証人》（2009）和《激戰》（2014）奪得香港金像獎影帝殊榮，但在TVB已經穩佔一線小生位置，先後在多套重頭劇擔正。他最後一套主演的劇集是2004年首播的《天涯俠醫》，但《天涯俠醫》卻非他最後一次為TVB演出，因為他曾於2007至2008年播出的處境喜劇《同事三分親》第137集閃現數秒。

張家輝曾在處境喜劇《同事三分親》客串食客。（電視畫面）

十萬噸情緣︱張家輝原來冇拎過視帝 最後五強已是TVB生涯極限

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為什麼張家輝會紆尊降貴做「茄喱啡」？原來他當時到劇組探望老婆關詠荷，所以順道客串一角，但角色沒有對白和特寫鏡頭，僅與另一位臨時演員坐在關詠荷和「細言生」黃子雄隔籬枱扮食客。其實當年張家輝不只一次探老婆班，有一次關詠荷在跑馬地墳場拍外景時，他便被記者發現，而他亦有接受訪問，指自己後悔讓老婆復出：「佢由早拍到晚，返到屋企已經好攰，我見佢咁辛苦，唔忍心佢仲要湊女。而家佢都冇乜時間同個女見面，所以我有啲後悔佢復出拍戲。」