黃子華重出江湖拍廣告掀熱話　經典金句竟然唔夠「佢」吸引？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-24 11:00

自從Youtube實施收費制之後，不少網民都反映在平台收看節目時被大量廣告「騷擾」，經常被迫觀看插入的廣告，有時5秒後就可以「Skip Ad」，有時更要硬食十幾秒。不過，間中就會有個別廣告大受歡迎，例如之前一個咖啡廣告、或是由張家輝主演的保險廣告，不少網友都紛紛表示希望一看再看，而近日，由黃子華「復出」的外賣廣告就大受歡迎。

黃子華繼《乜代宗師》（2020）之後鮮有公開露面。（截圖）

很多網民都因為子華而慕名到YouTube搜尋並重溫該個外送公司廣告，短短2日已經超過15萬人次觀看。而廣告除了可以見到子華以一貫諷刺時弊的口脗道出香港人的苦況之餘，又將自己22年前《拾下拾下拾年棟篤笑》中的金句「搵食啫」再現江湖，貼題之餘又回憶湧現。但在黃子華的吸引力背後，網民亦因為近日人氣急升的ViuTV導演「Mike」。

即重溫黃子華十大金句：

+ 4 + 4 + 4

在YouTube上的廣告片段中發現，有不少網民都留言指是因為「Mike導」劉諾衡而來，更有人誤以為該廣告是「Mike導」拍攝，而廣告尾段的製作單位亦只標明是「香港人」。不過據知該廣告由一間名為「Curious Few」的廣告製作公司拍攝，而非「Mike導」本人。不過，「Mike導」亦有在個人IG限時動態中分享過該廣告的YouTube連結，睇怕部分網友似乎有些誤會。

「Mike導」真係有喺IG分享過呢條廣告嘅，不過唔係佢拍。（IG截圖）

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