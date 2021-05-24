Lowcostcosplay獨愛Lisa@BLACKPINK　低成本筲箕造型吸10萬Likes

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-24 21:15

泰國網紅「Lowcostcosplay」出名用日常生活用品，以最低成本Cosplay明星或漫畫人物等，搞笑得來又令網民佩服。「Lowcostcosplay」過往都曾扮過不少韓星包括BTS防彈少年團等，粉絲就發現他似乎特別喜歡BLACKPINK Lisa，扮起上來有模有樣。

Lisa的金屬系造型相當霸氣，一對長腿吸睛。（IG/@lalalalisa_m）

早前Lisa義氣出演節目《Kingdom》為師兄iKON撐場，一出場就霸氣震懾全場外，她一身金屬系的超短褲造型更是成為網上熱話，就連同節目BTOB和Stray Kids等歌手見到Lisa都忍不住感嘆「是藝人！」。而「Lowcostcosplay」當然不會放過Cosplay Lisa的機會，這次他只用了一個銀色筲箕就完美演繹Lisa的造型，加上妖艷的濃妝，就連網民都要搞笑留言表示「分不出誰是Lisa」。眼利的粉絲發現他已多次扮成Lisa，每次都相當用心，就連Lisa生日他都特別發文，相信「Lowcostcosplay」也是狂粉之一。

對「Lowcostcosplay」來說，要扮Lisa根本毫無難度！（IG/@lowcostcosplayth）

「Lowcostcosplay」曾多次扮Lisa及Jennie等韓星，立即按圖睇他如何演繹：

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