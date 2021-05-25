聲夢傳奇︱Aska張馳豪美國名校讀碩士　追夢停學一年：感謝失敗！

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-25 19:16

TVB選秀節目《聲夢傳奇》已經進行到第四輪比賽，紅藍兩隊呢集以經典金曲為題作三回合比賽，紅隊五人合唱《單車》大比數落敗，舒文更點名狠批：「原來上次你哋合唱係『偷雞』，Aska（張馳豪）走音都幾多，你係咪都幾緊張？」三回合後紅隊需淘汰兩人，導師周柏豪、泳兒及JW（王灝兒）最終選擇淘汰Sherman及Aska。Aska聽到自己被foul後難激動落淚多謝台前幕後、所有導師及評審：「多謝大家，我都好感恩有呢個機會可以係呢個舞台唱歌畀大家聽。」

第四輪比賽第一個回合紅隊派出隊長何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、 姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）出戰，五人合唱《單車》。（IG：@askacch）

26歲嘅Aska憑一米八五高䠷身型，賽前率先引起網民留意。畢業於美國邁阿密大學（University of Miami）Exercise Physiology學系，再轉到波士頓名校Tufts University攻讀第二個碩士，之前佢接受訪問時就話：「係主修Nutrition（營養學），不過為咗返香港參加《聲夢》決定停學一年。」可惜未能走到最後，網民對今次淘汰結果表示不滿，直指冇諗過Aska未能晉級10強。Aska喺IG喺留言感謝大家支持：「被淘汰之後我才體會到自己有多想要回到這個舞台。感謝失敗，讓我有了比奪冠更高的目標。我會繼續創作出更多的作品給大家聽。希望下次站在聚光燈下時，大家能看到一個更成熟，光芒更加鋒銳的Aska！」

張馳豪（Aska）1.85米身高外形亮眼。（IG：@askacch）

知道被淘汰後張馳豪（Aska）忍唔住喊。（影片截圖）