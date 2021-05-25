譚嘉儀靚相獲讚性感　網民提議出寫真：如有出版商搵我會考慮

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-25 19:31

譚嘉儀呢身打扮就咁睇都好正常。（kayeepo＠IG圖片)

譚嘉儀不時喺IG分享靚相，日前佢喺酷熱天氣下同姨甥女去到海洋公園，背心加熱褲呢個基本動作做到足，之不過，當嘉儀一個華麗轉身後，網民發現原來白色背心嘅真身係泳衣，背後綁帶呈「井」字形，睇見都覺得涼爽。譚嘉儀呢一身嘅裝扮，加上佢姣好嘅身材，有網民認為佢絕對夠資格出寫真，仲話「冇理由有錢唔賺」

一轉身，即時感覺清涼。（kayeepo＠IG圖片)

對於網民跪求出寫真一事，譚嘉儀接受《香港01》訪問時表示：「我自己就冇考慮過，但如果有出版商搵我，我都會考慮吓，但最緊要健康，因為健康嘅寫真集比較少人會出。」問到平日的福利圖由咩人操刀，譚嘉儀就話朋友或者屋企人，而同好多KOL一樣，一張相起碼都影十幾次先收貨。「識我嘅人都知道幫我影相都起碼要影十幾張 ， 每次去到景點都會預留時間比我影相，可能因為自己係完美主義者，同埋都想練習多啲擺pose所以影得比較多。」譚嘉儀又謂，着得少唔代表一定係性感，對於她來說影得靚同健康先係最重要。

問到經常派福利圖，可曾因而收過奇怪嘅私訊，譚嘉儀表示：「都試過收到一啲奇怪的訊息，例如話我對腳好美白好滑，比較猥瑣的訊息，亦都有收過話可否做佢老婆的問題。」

譚嘉儀表示平日多數喺屋企睇做YouTube片運動，至於30分鐘，之後再加10分鐘腹肌，咁就可以爆汗效果。（IG:kayeepo）

譚嘉儀早前考獲棍波牌震驚唔少圈中好友，她表示當初是為了玩漂移才考棍波牌。「我想快啲考到，所以報了中型貨車，係結果第一堂導師話我有1號就已經係棍波。」( IG圖片)

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