Edan呂爵安疑被舊愛踢爆出軌　粉絲為偶像護航力證截圖冇官方藍剔

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-26 14:42

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）人氣愈來愈高，憑着音樂才華以及搞鬼的性格吸粉無數。不過人紅自然是非多，昨日（25/5）他就被大學舊愛踢爆疑似出軌，更火速成為網絡熱話。Edan以及其經理人花姐暫時對事件未有任何回應，事件發酵一晚網絡上眾說紛紜，粉絲對Edan出軌一事的真偽存疑，亦提出三大理據為偶像護航。

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）人氣愈來愈高，憑着才華以及搞鬼的性格吸粉無數。（IG/ @edanlui）

第一點：截圖沒有官方認證的藍剔

有連登網民上載疑似Edan的出軌證據並附上對話截圖，不過有粉絲指Edan的IG帳戶是有官方認證的藍剔，而對話截圖中卻沒有。加上圖片中的對話日期沒有顯示年份，只有月、日和時間，即代表對話內容發生在今年又或者是這位網民數年前已Cap圖。粉絲不斷留言叫這位網民現時再Cap圖，如果有官方藍剔才足以力證對話中的就是Edan本人。

第二點：有非常相似的IG帳戶出現

對話截圖中的頭像是Edan的一張黑白照，而用戶名則顯示為「edanlui」。有網民發現一個非常相似的帳戶，無論是頭像、用戶名都十分類近，亦有人質疑是改圖。

有網民發現一個非常相似的帳戶，無論是頭像、用戶名都十分相似。（網上圖片）

第三點：沒有親密照片流出

有不少自稱與Edan住同一宿舍的網民指，Edan出軌是整棟宿舍的人都知的事。不過直到現時，除了對話截圖外並沒有任何親密照片流出，粉絲因而對出軌事件的真偽存疑。不過事件的來龍去脈，就只有當事人最清楚。

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