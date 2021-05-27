十萬噸情緣︱歐錦棠自爆當年拍到萌輕生念頭：個個以為上郵輪好歎

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-27 00:00

無綫（TVB）劇集《十萬噸情緣》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播，劇集除了有兩大主角張家輝和張可頤火花不斷，一眾配角亦非常出色，當中包括飾演「劉華」的歐錦棠。劇中，「Jason／田偉晨」張家輝將前妻「Yama／方雅文」張可頤介紹給歐錦棠，而歐錦棠竟然心謀不軌有意騙財騙色，奸到出汁。

歐錦棠在《十萬噸情緣》中飾演奸角「劉華」。（電視畫面）

周二（25/5），歐錦棠亦有在社交網站出Post大談拍攝《十萬噸情緣》的趣事，更指這次經歷簡直是辛苦到想自殺：「個個以為拍呢套劇，可以上超級豪華郵輪橫渡太平洋，去美國實景拍攝，一定好歎，其他人我唔知，我淨係記得，我呢世仔唯一一次想自殺，就係呢㗎郵輪上面，因為，我由細到大，都係唔坐得船，大家以為一艘十萬噸郵輪，唔係應該好穩定嗎？Oh , I’m so sorry，出到公海，話知你航空母艦，一樣拋到炒飛天通菜咁。喺船上面兩星期，我未有一日係可以行一條直路，而我，亦已經冇嘢可以再嘔。」他又指自己雖然嚴重暈浪、面青口唇白，但一Roll便做到若無其事，非常有趣。

點擊下圖觀看棠哥在Facebook分享的靚相，原來棠哥當年有三點式美女相伴：

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陳秀珠教解暈浪方法

棠哥接受《香港01》訪問時亦有透露更多細節，他說：「有同事話上到大船就會好定，風平浪靜好多，但遇到八級巨浪都係好拋，試過一嘢拋我落床。（食暈浪丸冇用？）零作用，咩都幫唔到手，明明已經嘔到冇晒嘢，但係個胃都係Keep住反，瞓極都瞓唔到，好在陳秀珠後期教我搵啲薑磨粉沖茶飲先舒服番。」

棠哥更笑指他在美國洛杉磯落船時立即親吻大地：「因為之前真係太辛苦，有一晚辛苦到想跳落海！（拍其他劇打死唔上船？）啊，試過拍《誰家灶頭無煙火》時，劇組Book咗架船去南丫島，嘔到燈光師都笑我塊面青晒。（唔搭得船，所以連澳門都冇去過？）咁又唔係，次次去澳門都好神奇，一上船就瞓，一瞓醒就落得船。」

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