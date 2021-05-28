十萬噸情緣︱蔡子健出鹹豬手被張可頤怒摑　轉行做保險愈來愈架勢

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-28 00:00

無綫（TVB）劇集《十萬噸情緣》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播，除了兩大主角張家輝和張可頤夠晒搶鏡，不少配角亦值得一提，當中包括第6集出場、飾演「Jacky」的蔡子健。劇中，蔡子健獲安排與「Yama／方雅文」張可頤相睇，期間蔡子健竟然「抽水」，借意撫摸張可頤的背脊，搞到張可頤嬲到爆炸，出手兜巴摑蔡子健，而被打的蔡子健竟然微笑扮冇事，非常厚面皮。

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「魔術鹹豬手」疑犯之一

蔡子健於1992年參加TVB藝員訓練班第6期進修班後入行，起初主要擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，後來因為經常參與旅遊節目而有「旅遊王子」稱號。2008年，苑瓊丹在港台節目《瘋SHOW快活人》中大爆TVB有男藝人是「魔術鹹豬手」，會借表演魔術之名扮無意之中觸摸女藝員，由於苑瓊丹指「魔術鹹豬手」高過黃宗澤亦經常拍旅遊節目，因此蔡子健成為其中一位疑犯。

蔡子健（右一）2009年2月25日錄影TVB遊戲節目《財智達人》被問到「魔術鹹豬手」事件時，曾回應被政府和公司活動棄用的傳聞：「冇咩大影響，慈善活動不停做，下星期仲會去探智障人士。」（VCG）

博士級保險人

2009年，蔡子健與TVB完約後轉投保險業，而蔡子健亦的確是愈做愈架勢，除了考取特許財務策劃師和認可財務策劃師的資格，本身已是國際商業工商管理學士的他，亦先後於2009年和2018年，在美國北愛荷華大學和英國紐卡素大學取得工商管理碩士和博士學位。曾效力安達人壽保險接近十年的蔡子健，2016年轉職到中銀人壽，現任職分行經理。

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