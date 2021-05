撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-05-27 18:01

前港姐季軍陳雅思(Bonnie)雖然已在上年離開無綫(TVB),但現職瑜伽導師的她仍然因為Fit爆身材而得到不少網民關注。今日(27/5),她在社交網站公布喜訊,指自己已經答應富三代DJ男友郭孟浚求婚,並曬出手中巨型鑽戒:「Said YES to the love of my life. Thank you baby for your love, the joy, and all that you do for us. Here’s to the next chapter and happiest memories in the making.(我同我畢生摯愛講咗『好』,多謝BB你帶來嘅愛同歡樂,以及你為我哋做嘅所有嘢。而家係人生新一頁同至今最開心嘅回憶)」不少「星級網民」亦有留言恭喜,包括同屆港姐亞軍劉穎鏇、靚媽倪晨曦以及港姐師妹丁子田。

據了解,Bonnie已與郭孟浚入紙申請結婚,而她之前亦非常低調,甚少在網上放閃,僅在去年11月於社交網站曬十指緊扣相公開戀情。

點擊下圖觀看相關圖片,以及陳雅思的IG靚相: