【盼你賞面】田啟文為入行自小習武　不獲家人支持：同佢哋反晒面

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-28 15:30

自小對娛樂圈事業充滿熱誠的田啟文，為了入行，小時學習蔡李佛拳，希望多一門手藝能加入娛樂圈，他擔任楊盼盼主持的《盼你賞面》嘉賓時自言是武林高手：「嗰時喺天台練，個心成日以為自己得，覺得練過功夫係咪會易啲入行（娛樂圈），但入行後，一拍動作戲就受傷，發覺呢行飯（動作演員）唔係咁啱自己食，其實我而家覺得動作演員人工太平，唔夠睇跌打，個個動作演員都做到五勞七傷，所以我特別尊重動作演員，用動作去賺呢口飯。」

田啟文任楊盼盼主持的《盼你賞面》嘉賓。

田啟文續說，入行首份工是在電視台當臨時演員，但屋企人並不支持，田啟文表示：「佢哋（家人）覺得娛樂圈唔啱我，佢哋覺得我冇個人之處，所以佢哋好擔心我，但我要加入娛樂圈，就係因為咁，同佢哋反晒面，佢哋仲話『到冇嘢撈你就知』，點知不幸畀佢哋講中，有一段時間冇工開，我頂到山窮水盡、積蓄用晒，唯有去搵普通工，點知見工日，收到電話話請我做『看景』，看住拍攝嘅場景。」

田啟文入行首份工是在電視台當臨時演員。（吳宇峰攝）

在娛樂圈的日子裡，田啟文不時體會到要自我增值，他說：「做臨時演員時，有一次深刻體會 :有日見到個黑白片時代嘅主角，但而家則淪為配角，於是我心諗『主角唔代表一世都係主角，會有被淘汰嘅時候』所以就開始有危機感，一定要自我增值；另一次危機感出現，就係跟住偉大嘅神-周星馳，嗰時好多人都會話係跟住周星馳嘅田雞（田啟文），但嗰時我諗『萬一佢退休唔做又會點呢？』，好居安思危。」

田啟文指與周星馳合作時已居安思危。（資料圖片）