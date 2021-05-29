吳偉豪疑似不雅影片流出後首曝光明顯消瘦　將告別《愛．回家》？

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-29 17:46

憑住無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》入面，飾演朱凌凌一角而成功入屋的吳偉豪 (Ricco)，自從於本月初有疑似不雅影片流出後，一度停工「潛水」，直至近日才復工繼續拍攝該劇。監製林建祥就透露Ricco心情尚可，持正面態度繼續開工。昨日有份主演該劇的蘇韻姿於IG post了一張大合照，就見到有Ricco在內，是Ricco 自出事後首次「露面」，有新相出現在社交網，相中可見他精神不錯，但看來消瘦了些。

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蘇韻姿留言表示：「就像真的大學一樣，每一步都有大家在旁，一起成長。好感恩能夠同大家一起「上學」，不捨得但是今晚終於要 #告別學園 #心如嘅博士學位仲未完成㗎」預告昨晚一集的劇情。有網民就表示她所post的照片就似是他們幾個跟Ricco告別時影嘅合照，指Ricco前途未明，擔心他隨時無得再拍該劇。而Ricco在劇中主力演出的香港島大學（島大）那條線，亦隨住周嘉洛因要拍新劇暫別劇組而出現變化，島大這條線昨晚已播出了最後一集，他們這班島大同學仔都畢業了。

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仲有Ricco 4兄弟靚相：