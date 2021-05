撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-05-29 16:30

應屆視后蔡思貝的演技已備受肯定,劇接劇的她近日就忙於為新劇《廉政狙擊》熟讀劇本,日前她就於IG post了她的劇本照片,以及她的性感比堅尼水着靚相表示:「It’s another perfect day out for the water. . and I guess it’s perfect for script studying too. . . #非等閑思貝 (這是另一個完美日子外出玩水,我估同樣完美去讀劇本) 。」雖然思貝這張水着靚相是舊相,是她於今年剛過去的母親節影的,但依然震撼網民視覺,獲網民留言大讚她身材好好:「嘩,有料之人!」

即睇蔡思貝的水着look以及其他靚相: