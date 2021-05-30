台灣天心抗疫期間曬恩愛合照　性感女神不再卻老得優雅

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-30 20:45

台灣性感女神天心，曾跟舒淇齊名，早年拍攝的寫真集，俘虜了不少宅男粉絲，最讓本地觀眾津津樂道，是在千禧年拍攝的港產片《決戰紫禁之巔》，她飾演的青樓紅牌阿姑玉如意，跟張家輝飾演的龍龍九，大玩鴛鴦浴兼有不文對白，成為電影的最大亮點。多年後天心嫁人兼轉型，成為實力派演員，但外貌已經不復從前，不過最重要是她跟丈夫金英敏婚姻生活美滿，粉絲也戥她開心。

天心在《決戰紫禁之巔》與張家輝大講不文對白，是不少影迷的集體回憶。（影片截圖）

曾幾何時，提起天心一定會記得她在法國拍攝的個人寫真集《Body Code》，性感惹火形象深入民心，讓她獲得不少演出機會，在千禧年來港拍攝《決戰紫禁之巔》，跟張家輝的鴛鴦浴，至今仍是港人的集體回憶。輕眼間多年過去，天心亦成功轉型，在2016年憑電視劇《一把青》及2020年的《最佳利益》，分別入圍金鐘獎女配角及女主角獎。天心於2016年，跟韓國攝影師金英敏結婚，婚後相當恩愛，而天心亦不時Po出跟丈夫的合照放閃，雖然天心的近照已經沒有半點昔年的女神影子，幸好她及時轉型，加上婚姻又如此幸福，能夠優雅地老去，也讓人十分羨慕。

天心現年45歲，卻活得優雅。（天心IG）

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