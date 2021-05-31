周柏豪唱《一事無成》贈失業人士捱轟　表演前其實有講鼓勵說話

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-01 02:58

籌款節目《萬眾同心公益金》已經圓滿落幕，一如以往找來大批歌手獻唱籌款，通常都會選大熱歌或經典金曲引起共鳴，但周柏豪與鄭融合唱經典K歌《一事無成》為疫情下失業家庭打氣，則被網友狠批「攞景定贈興？」

籌款節目《萬眾同心公益金》已經圓滿落幕。（IG：@stephanie_cheng）

翻看當晚節目，DODO姐鄭裕玲與李浩林，介紹公益金幫助受疫情影響的市民設立的基金：「公益金嘅及時抗疫基金審批時間非常快，幫助好多急切有需要嘅人。」DODO姐接著指：「的確係架，好似李太係其中一個個案，三日已經審批成功，不如依家有請柏豪同鄭融，以佢地嘅音樂佢地嘅歌聲，我地睇睇李太呢個個案。」

播出一個因失業遇困境的個案片段後，周柏豪出場獻唱前說：「每一點關懷同幫助，再加上有堅毅積極嘅心，就算困難有幾大，總會有跨過嘅一日，只要唔好放棄生活，讓愛高飛，前景一定充滿希望。」然後獨唱《讓愛高飛》，之後孖鄭融合唱《一事無成》。

周柏豪鄭融於《萬眾同心公益金》合唱《一事無成》引起爭議。（IG：@stephanie_cheng）

雖然節目中柏豪及鄭融並沒有直接說「以此歌為失業人士打氣」，但網友認為片段中個案，介紹基金如何幫助失業遇困家庭，選唱《一事無成》實屬不智，敏感度不足，直指是「揀錯歌」反諷：「失業人士配上一事無成，TVB太棒了，我喜歡！」Facebook專頁「廣東歌關注組」版主更提起當年黎明任容祖兒演唱會嘉賓時提起往事，指受邀探訪智障小孩，並被要席間唱出當時大熱歌《傻癡癡》，但黎明有感於該場合會帶來誤會及反效果，婉拒大會要求。