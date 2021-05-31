89歲劉兆銘戰亂中成長　20歲首接觸舞蹈：人地逃學我係逃生

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-31 21:30

89歲Ming Sir劉兆銘久未露面，最近為「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」接受訪問，久未露面的他看似仍非常健壯，憶述當年習舞艱辛：「當時係戰亂，我嘅童年人地逃學我係逃生。」

劉兆銘於《歎息橋》飾演林保怡之父。（IG@twofive）

Ming Sir 1981年加入TVB拍戲，先後四度離開TVB，又三度重返TVB，早前好友羅家英於ViuTV節目《友枱VIP》中，提起玩謝唔少甘草演員的「一騷合約」，指Ming sir曾因為續約問題而嬲到拍檯：「佢簽咗完約一出門口就叫佢返轉頭，話『劉生，你已經60歲，呢份約要取消，我哋要簽過另一份約』，咁啱我同劉Sir拍戲，佢嬲到拍檯話唔續約，本身已經準備好要拍《酒是故鄉醇》。」

劉兆銘都曾被「老人約」激到拍檯。（資料圖片）

作為香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一，永不言休的Ming Sir回想當年首次接觸舞蹈感覺：「我以前連跳舞都未睇過，到20歲我都未睇過跳舞，因為當時係戰亂日本仔打香港時，我十幾歲時要走難，好多年先又走返嚟，我嘅童年人地逃學我係逃生。第一次睇係香港大會堂剛開幕無幾耐中國藝術團嚟表演，自己先第一次睇覺得好得意。」

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（影片截圖）

Ming Sir覺得現時年輕人比自己幸運：「唔辛苦唔得架，苦功係要練，好似紥馬都係一樣，我自己覺得好欣賞現在嘅年青人，佢地比我地幸運好多，捱苦多好多，捱得多啲嘢先會靚，以前我地無時間靚，無時間做靚先出嚟，我地到一半就要出嚟演出。」坦言「我地喺好艱難裏面都能得到快樂，呢種快樂係有血有肉，好大決心先搵到呢種快樂，依家都係一樣」。

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