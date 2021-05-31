十萬噸情緣︱張家輝角色性格調皮似真人　遊赤柱憶反叛童年黑歷史

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-31 23:00

由張家輝、張可頤等主演的無綫劇集《十萬噸情緣》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播，而張家輝在劇中飾演的Jason田偉晨是一位家道中落的花花公子，憑著帥氣的外表、伶俐的口齒，成功吸引到劇中大部份女角色的目光，包括兩住女主角張可頤以及滕麗明。而另一方面，Jason的性格亦非常調皮，除了為報仇與女子扮有染「激退」張可頤之外，亦經常取笑或玩弄暗戀他的滕麗明。

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其實張家輝真人亦非常調皮，在一次《十萬噸情緣》的赤柱外景拍攝中，張家輝接受《K100》訪問時提曾憶述童年往事：「赤柱係一個非常之唔陌生嘅地方嚟嘅，因為喺我細個大概10歲嘅時候，我就成日都羣埋啲同學，搭霸王巴士嚟到赤柱游水，游一整日，曬到燶晒、攰晒就返屋企瞓覺！」不過，張家輝其實對拍攝非常認真，為了劇中一場跳舞戲份，張家輝專程綵排兩天作準備：「要跳舞嘅類型包括咗倫巴、慢舞，亦有牛仔嗰啲咁嘅嘢啦，一路都練緊，其實唔係考天才波，一早已經排過喇！」

當時張家輝好畀心機去練習！（截圖）

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