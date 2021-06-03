黃建東演戲逾15年首任男主角　曾反問導演：SURE我可以擔起套戲？

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-03 11:36

黃建東近年以二次創作、搞笑形象成功令人印象深刻，亦因此愈來愈多演出機會，最近更首次成為舞台劇男主角﹗黃建東接受《香港01》訪問時，除了感謝張之珏導演賞識，亦笑言當日有反問張導：「你真係SURE我可以擔起套戲？」

黃建東於紐約州立大學戲劇系學士畢業（資料圖片）

於美國讀戲劇，返到香港做過3年香港話劇團駐團演員，黃建東加入TVB後就將舞台劇暫時放下，直至2年前於謝君豪舞台劇中與張之珏導演合作後，迎來新機會：「導演同我講覺得演藝潛力好高想幫我更上一層樓，今次呢套喜劇《老公你好悶呀！》佢膽粗粗起用我，都知道本身佢有幾個心水男演員，最終揀咗我都好驚喜。呢套係百老匯名劇改編，係攞獎劇，又係一套喜劇覺得自己好適合。今次有兩個女主角輪流做，要同2個老婆夾，但最大挑戰係影POSTER已經發覺，平時影相都係叫我搞笑啲鬼馬啲，今次相反，攝影師要我厭悶無表情同我完全相反。」

黃建東指這次有有兩個女主角輪流做，要同2個老婆夾戲。（受訪者提供）

黃建東近日積極健身減磅，笑言導演要求他做的第一件事就是減肥：「特別影海報時，佢話要我畀條腰佢，為今次演出我減咗20磅，有番少少腰，演出嗰日我會再瘦多30磅，唔想畀人覺得呢個係肥仔，而且舞台劇需要好多體力，要做兩個幾鐘，要努力Keep Fit。」

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