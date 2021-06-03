Jeremy＠MIRROR與細貓聯手作曲　新歌答謝粉絲：謝謝你們一直都在

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-03 18:10

被喻為「MIRROR最溫柔成員」的李駿傑（Jeremy）日前在個人YouTube頻道推出單曲《夢言》，請來好友應智越（細貓）擔任監製之外亦與對方聯手作曲。這首歌是Jeremy送給粉絲的禮物，他亦在IG發長文答謝他們一路以來的支持和信任：「謝謝Unicornsss（Jeremy粉絲名稱），從過去、到現在、到未來，謝謝你們一直都在。」

被喻為「MIRROR最溫柔成員」的李駿傑（Jeremy）日前在個人YouTube頻道推出單曲《夢言》。（IG/ @jeremy_0908）

MV推出兩日觀看次數已經超過13萬，粉絲當然非常喜歡這份禮物，並留言為偶像送上打氣和祝福：「尋夢的過程是艱辛的，定有重重困難，不過只要堅持，黑暗後會是彩虹，總會有自己的一片天。Jeremy加油！支持你！」Jeremy的追夢路並不平坦，參加《全民造星》時曾哭訴不甘成為「隱形人」亦一度萌生放棄追夢的念頭，幸得細貓不斷鼓勵他不要放棄。如今二人共同合作創作歌曲《夢言》，對他們來說絕對是別具意義。

MV推出兩日觀看次數已經超過13萬，粉絲當然非常喜歡這份禮物，並留言為偶像送上打氣和祝福。（影片截圖）

Jeremy參賽時總顯得非常安靜以及欠缺自信，內向性格源自於他的悲慘身世。他在《全民造星》中曾透露6歲時父母離異，媽媽跟另一男人誕下弟弟，而他則跟婆婆同住，後來婆婆離世他就變成獨居。因為童年長時間獨自一人，沒有機會和別人相處，令Jeremy的性格變得內向和寡言。雖然自小已熱愛表演，不過他亦有為自己定下期限：「如果25歲前都冇起色，冇啲好嘅方面就放棄。」現年25歲的Jeremy不單只獲得大量粉絲的支持，更憑着獨特的妖艷氣質再加上穩定演出，令觀眾見識到他的實力，Jeremy未來必定會創出屬於自己的一片天。

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