十萬噸情緣︱星河公主號搶眼過張家輝　去勻七大洲曾發生奪命事故

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-04 00:00

無綫（TVB）劇集《十萬噸情緣》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播，除了男女主角張家輝和張可頤，劇中最大、最重要和最有份量的主角絕對是公主郵輪的郵輪「星河公主號」（Star Princess），它除了乘載台前幕後從香港先後到日本和美國，更是劇集的主要場景。

意大利名廠製造、2002年首航的星河公主號其實非常架勢，超級巨型的它不但高61米、長290米、闊49米，噸位更有109,000噸，是鐵達尼號兩倍，而它的載客量更高達2,600人，同時供1,200位船上人員工作。除此之外，星河公主號設備完善，擁有十間餐廳、賭場、健身中心和Spa、結婚禮堂、舞廳等。雖然星河公主號主要航行地區是加勒比海、歐洲和南美，但事實上它便去勻世界七大洲，包括南極洲。

點擊下圖觀看星河公主號2003年首次到達澳洲情況：

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2006年3月23日凌晨3點左右，星河公主號由開曼群島駛向牙買加時，船艙露台疑因未熄滅的煙蒂起火，火勢波及約150間客艙及產生大量濃煙，最後令72歲乘客Richard Liffidge吸入過多濃煙窒息身亡。由於郵輪有79間客艙完全損毀，所以它好快便獲安排到德國維修，並於同年5月13日重投服務，有乘客接受訪問時便指船上災前災後分別不大，唯一明顯分別是新地氈味濃烈。

2018年，公主郵輪姊妹公司P&O Cruises Australia宣布星河公主號於2021年下半年正式過戶加盟旗下，翌年再宣布易名為Pacific Encounter。

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