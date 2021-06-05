十萬噸情緣︱張家輝唱主題曲勁洗腦　勇奪叱咤新人獎未算最大成就

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-05 00:00

無綫（TVB）劇集《十萬噸情緣》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播。除了「主角」星河公主號之外，劇集真正主角張家輝亦有不少重點值得一提，張家輝飾演「Jason／田偉晨」一角，與「Yama／方雅文」張可頤譜出破鏡重圓的愛情故事外，還獻唱主題曲《全速前進》。

《十萬噸情緣》由張家輝、張可頤主演。（myTV SUPER）

十萬噸情緣︱星河公主號搶眼過張家輝 去勻七大洲曾發生奪命事故

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《全速前進》中「Woowoowoo愛似遠洋過海」一句的確洗腦。（電視畫面）

其實張家輝效力TVB的9年間，也唱過不少劇集主題曲，包括《馬場風雲》（1993）主題曲《驅策命運》、《騙中傳奇》（1999）主題曲《偷天》。當然，張家輝的音樂事業發展亦不局限於劇集主題曲，他曾在2000年和2001年分別推出EP《愛得起》和專輯《對你傾訴》，當中的主打歌《愛得起》更一度打入叱咤903、香港電台、新城997和TVB歌曲排行榜，而他在《2000年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，更揮低兩大樂壇新人的陳冠希和古天樂，贏得「叱咤樂壇生力軍男歌手」，其後更舉行《903張家輝貼身拉闊音樂會》。

張家輝在《2000年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中贏得「叱咤樂壇生力軍男歌手」。（電視畫面）

2015年，睽違樂壇超過十年的張家輝，為自導自演的電影《陀地驅魔人》開金口唱主題曲《你是我心愛的姑娘》，雖然原唱是內地知名歌手汪峰，但不少樂迷卻指張家輝版更耐聽，因為他的聲線比起汪峰更溫柔更有味道。

張家輝2015年為自導自演的電影《陀地驅魔人》開金口唱主題曲《你是我心愛的姑娘》。（MV畫面）

不過，上述的歌曲卻非張家輝最經典的音樂作品，他在電影《中華賭俠》（2000）中獻唱的改詞版《眼睛想旅行》才是流傳得最廣的歌曲，即使他只在戲中演繹兩句歌詞，當中更有一半是唱「Woo」，但仍然有不少80、90後覺得非常深刻，非常洗腦。

點擊下圖觀看重溫《中華賭俠》上述一幕：

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十萬噸情緣︱張家輝真係日語達人？ 細數八位TVB正牌日本通