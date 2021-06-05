盧惠光大仔盧俊諺有型靚仔　曾獲邀擔正演校草與KOL女友打得火熱

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-05 17:00

在電影《古惑仔》系列中飾演「太子哥」的盧惠光曾是80年代的香港拳王，他於1998年與前亞姐黎淑賢（Bonnie）結婚並育有兩子，可惜婚姻只維持八年便離婚收場。盧惠光的兩名兒子盧俊諺（Jacky）和盧俊希現年分別22歲和16歲，他早前出席食肆開幕活動時透露最近忙於照顧兩名兒子，在英國修讀物理治療的大仔Jacky亦已畢業返港。

在電影《古惑仔》系列中飾演「太子哥」的盧惠光曾是80年代的香港拳王，他於1998年與前亞姐黎淑賢（Bonnie）結婚並育有兩子。（IG/ @kenlow_1）

盧惠光不時在社交平台上載與兩名兒子的合照，大仔Jacky擁有高大身形和俊朗兼帶有傲氣的外表。2019年獲電影公司老闆看中，於一部泰國校園電影《The One You Love》擔任男主角飾演文質彬彬的學生王子。現實中，Jacky已心有所屬與KOL Natalie打得火熱，他曾帶同女朋友出席媽媽黎淑賢的生日派對，而女方亦經常在IG高調放閃，認真Sweet！Natalie經常在社交網介紹美容化妝及玩樂資訊，亦不時曬出水着照，充滿陽光氣息獲網友封為「Sunshine BB」。

點撃睇盧俊諺與女友Natalie甜蜜照：

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