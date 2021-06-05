內地禁播BL劇《上癮》傳將翻拍　網友憂親密戲份尺度不夠大

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-05 23:00

2016年，由黃景瑜、許魏洲主演的男男戀網劇《上癮》開播當日即創下超過1000萬人次的首日最高點擊量，11集便破億，更成為愛奇藝播放次數第二多的電視劇，而兩位男主角也因此走紅，為人熟知。可惜劇集其後在內地遭到禁播，但在海外依然可以收看，非常受歡迎。

黃景瑜（左）同許魏洲（右）憑藉該劇彈起。（劇照）

時隔5年，日前網傳一套名為《三小無猜》的劇將翻拍《上癮》，由人物設定到故事情節等，兩者幾乎一樣，不過前者加入了一位女主角角色，是其中一位男主角同父異母的妹妹，兩位哥哥加一個妹妹的設定又同大熱劇《以家人之名》一樣，因此被質疑抄襲。但有網友表示，雙男主劇中的女主角只是為了過審，所以戲份應該不會太多。

《以家人之名》播出時引起網友熱烈討論。（劇照）

然而，當初《上癮》之所以如此受歡迎，其中一個重要原因是「尺度大」，黃景瑜同許魏洲親身上陣演吻戲、床戲等親密戲份，吸引了不少CP粉。反觀現在的耽改劇，雙男主最多只是擁抱，因此紛紛質疑道：「不要吧，尺度太大播不了，太小不想看」、「拍不出那個尺度了吧」、「何必呢，註定超越不了，拍出來讓人看笑話嗎」等，幾乎都不太看好，而也有網友指翻拍是假的，備案都過不了，只是製作方故意抽水。

點擊下圖睇《上癮》劇照：