姊妹淘｜莊思敏張寶兒由專家鑑定手袋回收價　六大要素買保值手袋

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-06 19:48

兩位富家千金莊思敏與張寶兒早前在無綫節目《姊妹淘》入面分享了她們珍藏的名牌手袋，以及教大家分辨手袋真偽，在另一集中就由手袋鑑定師Tony教大家如何入手，買一個具保值能力、甚至有升值潛力的手袋。Tony又分享了手袋保值的秘訣，要記住6大要素：1 是品牌從不減價，他指出市面上有三個手袋品牌只會每年加價，且從不減價的，2 是顏色要耐髒，可是大地色卻不保值，3 是物料耐用，4 是新淨損耗低，5 是要買別注版本，6 是大小要適中，而金屬扣要選金色因為產量少，另外，粉紅色深受女生喜愛，所以，粉紅色手袋亦特別保值，甚至有升值潛力。手袋的包裝收據齊全也會更保值。

呢一集講手袋保值。(節目截圖)

兩人今集都有繼續出動私伙手袋，並由鑑定師Tony來判斷她們珍藏手袋現時的價值。張寶兒帶來的3個手袋包括她媽媽以港幣6萬元購入的黑色Hermès Tool Box Bag、老公袁偉豪以2萬元送給她的Chanel黑色羊皮手袋，以及她以8千元送給老公的LV Clutch Bag。她認為3款手袋中，Hermès Tool Box Bag應該最保值，估值5萬元，而Chanel和LV的手袋，就分別估值1萬及5千元。可是Tony指她送給老公的LV手袋現時回收價只值2千元，因為在市場上仍然買到，所以沒有保值能力。袁偉豪送她的Chanel手袋就值1萬元。至於Hermès手袋只值2萬。而莊思敏的同款Hermès Tool Box Bag藍色手袋卻值2萬6，Tony解釋是因為藍色較少有，加上她保養得很新淨，而張寶兒那個則有較多耗損。

張寶兒帶上節目的Chanel手袋。(節目截圖)

莊思敏與張寶兒對於Hermès手袋竟然未能保值均感到相當意外，Tony表示她們帶來該款式並非保值系列，Hermès Kelly款及細袋Hermès Evelyne Mini Bag才是該品牌的升值之選。