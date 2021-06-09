【老友記】拍足10年成全美收視冠軍　6位主角名利雙收狂吸108億

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-09 20:30

美國處境喜劇《老友記》（Friends）自1994年播出引起極大迴響，亦陪伴了很多8、90後劇迷度過青春歲月，直至今時今日仍是劇迷心目中的經典。萬眾期待的25周年特別篇《Friends: The Reunion》已經於早前播出，勾起劇迷的美好回憶。根據《福布斯》報導，他們拍攝這次特輯共拿到約500萬美元（約3879萬港元）酬勞，加上過去10季的拍攝，早已令6位主角賺到盤滿缽滿。

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《老友記》播出後一直收視高企，2004年大結局更成為美國收視率冠軍的電視節目，僅次於超級碗。隨著劇集播出，6位主角的升價亦激增，直至第九季，每人每集片酬高達100萬美元（約775萬港元），而珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）亦成為一線女星。

【老友記】25周年特別篇巨星雲集 Ross自爆現實中曾戀上Rachel？

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根據《福布斯》報道，《老友記》的三位製作人及6為主角，由1994年起至今賺了近14億美元（約108億港元）。換句話，珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry和David Schwimmer，合共賺到8.16億美元（約63億港元），每人約能獲得1.36億美元（約10億港元）的酬勞！

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