39歲熊田曜子疑被家暴錄音曝光　丈夫失控大罵稱想殺死她

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-10 11:22

39歲日本女星熊田曜子於上月31日透過事務所表示決定與丈夫離婚，並指5月18日深夜被丈夫施以暴力，因為感到安全受到威而報警求助。而日本傳媒《女性Seven》早前獲得熊田被家暴時所錄得的聲帶，記錄了丈夫對她大聲呼喝和掌摑的聲音。

日本女星熊田曜子上月31日透過事務所宣布決定與丈夫離婚，表示將委託律師辦理離婚手續，（網上圖片）

在《女性Seven》從親友中獲得，疑似錄得事發當晚（5月18日），熊田在丈夫的床上等候他並準備與他講清楚時，卻被丈夫趕離房間，隨即到另一間房準備入睡，唯丈夫又走進房問向熊田呼喝。而錄音中可以聽見熊田要求丈夫不要再說想打她，而當丈夫講到熊田出軌的事情後，就破口大罵，失控表示會想殺死她，繼而錄到撞擊物件以及掌摑的聲音，熊田亦哭著表示很痛而且要求停手，事後熊田的親友透露熊田被家暴後立即到醫院求醫，發現左眼眼球被打傷和結膜出血。

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除此之外，又有另一日媒透露，熊田曜子的丈夫為了尋找太太出軌的證據，亦在家裡裝置了錄音機，繼而與太太的出軌對象當面對質。而熊田丈夫又透露在太太的手袋中找到女性自慰器，經化驗後證實上面有其他男性的精液，認為熊田出軌，及後熊田的事務所則否認其事。