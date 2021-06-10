崔智友老公樣貌首曝光　被爆疑曾做牛郎兼婚後帶女性開房

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-10 13:54

繼韓藝瑟被資深記者金龍浩爆料，男友疑曾做牛郎後，這次到45歲崔智友成為爆料目標。金龍浩在節目上不但公開崔智友老公的照片，更大爆他曾是牛郎，兼在婚後帶女生到時鐘酒店開房，在網上造成轟動。

崔智友老公舊照被公開，被爆疑曾做牛郎。（YouTube/@가로세로연구소）

金龍浩在節目上公開了崔智友老公的新舊照，從舊照中可見，似乎是在酒店或夜店從事陪酒工作。主持人更指崔智友比老公大9年，老公的年齡與韓藝瑟男友相近，暗指二人有可能認識，而且崔智友老公亦曾改名。早前都有日本傳媒爆料過，崔智友老公並不是IT公司員工，實際是江南區的紅牌牛郎。崔智友疑為老公洗底，所以替他投資開公司做老闆並再改名。

節目更公開了崔智友名下車輛出入時鐘酒店的照片，爆其老公疑偷食。（YouTube/@가로세로연구소）

金龍浩更講到二人結婚後，崔智友向老公贈送了一部車，可是卻有人拍到該車出入時鐘酒店開房，並有一名女性下車。金龍浩更公開了一張在酒店開房外拍的照片做證據，表示崔智友對此事毫不知情。由於崔智友自宣布婚訊後，為了保護家人一直未有公開老公的樣子及姓名，所以爆料在韓國造成轟動。

崔智友2018年宣布下嫁小9歲IT業男友。（sports chosun）

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