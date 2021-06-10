寶寶大過天｜高層力捧又新劇又綜藝　陳自瑤：其實啲嘢都係咁啱

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-10 21:45

無綫新劇《寶寶大過天》即將開播，今日（10/06）劇中演員岑麗香、商天娥、張頴康、陳自瑤和吳業坤等出席劇集宣傳活動。陳自瑤接受《香港01》訪問時，就表示除了宣傳活動，還忙於綜藝節目，最近還受邀主持「帶貨」節目。

陳自瑤和張頴康飾演夫妻。（葉志明攝）

陳自瑤：「我而家參加一個叫《識貨》嘅帶貸節目，係我完全唔認識嘅範疇，你知公司啲劇排好晒，咁啱而家就出劇，感覺上好似成日見到我，但其實啲嘢都係咁啱。」個節目有黎諾懿、蔡國威、路芙、黃建東、小寶等，一聽就知強勁。

陳自瑤參加《識貨》節目，（葉志明攝）

她自言，參加真人騷比賽節目，最重要的是調整：「《好聲好戲》係要練習，但係《識貨》係另一種型式，都係真人騷，但係就好考技巧，同埋好多嘢都要即興。」拍慣戲劇，突然轉做綜藝，會否覺得浪費了？她表示不會：「嘥咗？我又唔覺得個個節目都需要睇演技，參加完《好聲好戲》再參加其他，可能會發現自己嗰方面冇咁叻，人冇完美㗎嘛，要嘗試唔同範疇。」何時再做女主角主演？陳自瑤就表示多謝觀眾的欣賞，不過她就說：「都係要睇公司安排。」並表示現時也有一套洽談當中的劇集。

陳自瑤對美腿好搶鏡，（葉志明攝）

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