一笑渡凡間．短劇評三｜喜劇講佛偈易眼高手低　應一刀切走查案戲

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-14 20:45

無綫（TVB）劇集《一笑渡凡間》第11-15集劇評

近年TVB大舉「進軍」中國內地市場，與內地影視媒體的合拍劇就如雨後春筍一般冒出，而題材多是香港最有名的槍戰、警匪、查案一類，對比起隔離台甚至是Netflix、HBO來的確是單一和「悶咗少少」。幸以最近播出《一笑渡凡間》這套標榜是奇幻風的喜劇，總算沖淡了悶局。

蕭正楠今次做主角演出不錯。（《一笑渡凡間》劇照）

第三周笑料欠奉

《一笑渡凡間》開局收視雖然未算標青，直播只達收視19.2點，但最起碼有人討論，坊間評價尚算滿意，不過第二周開始笑料漸漸減少，「畫風」一轉又變成了查案劇，十足十古裝版的《陀槍師姐2021》。踏入第三周，即第11-15集，劇情又更加偏離了原本喜劇的情節，大部份都也是喊戲悲情但笑料欠奉。如果是抱着可以笑一笑又睇一集的心情去看待，難免就會有點失望。

沈震軒後期魔化。（《一笑渡凡間》截圖）

講佛偈但眼高手低

但話說回頭，《一笑渡凡間》的主旨好可能是「濟公下凡普度眾生」，亦是講濟公拋脫「貪嗔癡」的故事，離不開一個「度」字，捨離、啟悟、回歸，即是捨離現實世界，在中介狀態受到啟悟，最後回歸神界，甚居佛味。《一笑渡凡間》的「笑」其實是解釋笑看紅塵而不是開懷大笑，不過現階段的《一笑渡凡間》劇情，濟公（蕭正楠飾）普度眾生的意味就略為淡薄了些，就好似周星馳電影《濟公》，喜劇既能看出人間有情，主角悟道有犧牲，而且劇情一睇就明。係難拍嘅，但對TVB來說並非冇可能。

結居周要睇蕭正楠點樣悟道。（《一笑渡凡間》劇照）

結局周是關鍵

此劇能否挽回劣勢，或者是追看度、口碑，其實取決於最後一個星期結局周的內容，正如上文所講，濟公下凡後需要尋回自己的使命，中間要經歷覺悟、犧牲這兩大階段，最後才能悟道回歸神界，所以怎樣去講「覺悟和犧牲」這兩個複雜的理論，就十分考驗編劇和導演的功力，稍一不慎，就淪為一套令人摸不著頭腦的膠劇。

美少女轉身變...真係有啲膠。（《一笑渡凡間》截圖）

就劇照推測，結局周的劇情應該會「大暴走」，陸菁兒（簡淑兒飾）會因愛成恨化成雀妖，方志朋（沈震軒飾）亦會魔化與李修緣（蕭正楠飾）進行一場仙魔大戰，一定會充滿住「簡淑兒美少女變身再被蕭正楠的內功震開」等奇情情節。古裝「嘻唷唏」變成《陀槍師姐2021》再進化為《哪吒》仙魔大戰，屆時觀眾又會否受落呢？

仲變埋雀添。（《一笑渡凡間》劇照）

同場加映：一笑渡凡間｜簡淑兒美少女戰士變身色誘蕭正楠 施內功震開反擊

幻想唔到個畫面嘅，就睇下面cap圖：