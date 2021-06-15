聲夢傳奇｜姚焯菲零修音再唱《戀愛預告》　天籟之音唱生日歌慶生

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-15 09:00

《聲夢傳奇》播出後在網上掀起熱潮，當中學員們的演出更令觀眾「聽出耳油」，其中炎明熹（Gigi）以及姚焯菲（Chantel）的演唱，也均在YouTube上引起迴響，成續有目共睹。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）和潘靜文（Sherman）開LIVE。（YouTube截圖）

日前姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）和潘靜文（Sherman）就特別為粉絲開Live聊天，分享比賽時的花絮經歷，以及解答粉絲的問題，這個突發Live也吸引了不少觀眾湧入，當有人留言說：「我愛潘靜文。」的時候，鍾柔美和姚焯菲也跟着說：「我都愛潘靜文。」十分可愛，也有人問：「姚焯菲係本身瘦定係減肥？」姚焯菲就回答說：「我係本身瘦㗎。」還即席為當日生日的粉絲唱生日歌，一點架子都沒有。最後，姚焯菲還大開金口，即席唱出《戀愛預告》，竟然與電視機播出的效果一模一樣，令網民都大讚：「香港國民初戀，so sweet。」

姚焯菲（Chantel）同fans唱生日歌慶生。（YouTube截圖）

同場加映：聲夢傳奇．專訪︱14歲姚焯菲剖白參賽苦與樂：同學唔同我講嘢

點擊下圖睇更多靚相：

+ 39 + 39 + 39

相關閱讀：聲夢傳奇｜炎明熹《沒有你還是愛你》點擊破百萬 網民上癮狂loop

兩位年青選手的演出片段獲大量網民在YouTube 狂 Loop！（截圖）

重溫炎明熹所獻唱Jazz版《愛情陷阱》：