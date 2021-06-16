陳美齡東京巨宅全屋大理石　樓高四層客廳1100呎有私人升降機

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-16 08:00

現年65歲的陳美齡，擁有著名學府史丹福大學教育博士名銜，三個兒子亦先後考入史丹福大學，近日在內地社交平台小紅書拍片分享教育心得，片段背景是她位於東京的豪宅，裝修豪華得像宮殿一樣。豪宅於1995年購下，當時市值6億日元（港幣逾4,000萬元）。

陳美齡曾推出多本著作。（微博圖片／陳美齡Agnes）

豪宅位於東京澀谷高級住宅區廣尾町，與日本首相安倍晉三做鄰居。當年為遷就仔仔所讀的國際學校而在上址買地皮起樓。大宅樓高4層，7間房間，甚至設有室內升降機方便上落，單是客廳面已近1,100平方呎。

屋內裝修非常奢華，歐陸古典風格，金碧輝煌，全屋鋪設白色大理石地磚，意大利出口家俬，大型水晶吊燈，歐式壁爐，更有羅馬柱，相當浮誇。陳美齡不時在家中接受訪問，包括日本電視台及香港有線入屋拍攝。

陳美齡位於東京的豪宅像皇宮（翻攝陳美齡小紅書）

陳美齡是日本聯合國國際兒童緊急基金協會大使，經常呼籲民眾捐款，不少日本網民看過節目後，曾批評陳美齡住在皇宮中，一邊炫富一邊叫人捐錢，非常偽善。

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