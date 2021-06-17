官恩娜隔一年終更新IG曬靚相：沒什麼比與家人共度時光更讓我喜歡

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-17 13:30

Ella現年41歲，好多網友都喺佢IG留言講希望見到佢多啲。（IG：koonella）

現年41歲的官恩娜（Ella）於2015年下嫁給中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet，同年誕下長子Gabriel，現時育有一子一女。自結婚後Ella近乎絕跡幕前，全職相夫教子，就連社交網站也甚少發布新帖子，對上一次更新社交網站已經是2020年的7月，而2020年也只是發布了三個帖子，要留意她的近況確實相當難。

昨天（16日）Ella終於更新自己的社交網站，這是她接近一年後再發布新帖子。Ella最新帖子發布多張照片，照片中與一家人身處於酒店staycation，並以英文寫道：「沒有什麼比與家人共度時光並讓他們開心更讓我喜歡的了！」

而網友們見到Ella終於更新社交網站都非常開心，除了留言寫道想念她，也有網友表示：「潛水潛左咁耐 終於上水」，Ella亦回覆這名網友潛水的原因，她寫道：「照顧小朋友太忙啦」。

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