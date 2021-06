2020年香港小姐亞軍陳楨怡(Celina)一向身形高䠷,尤其是一對長腿十分吸睛,絕對是TVB數一數二的長腿小花。Celina早前正式加入兒童節目《Think Big天地》成為主持,更有份擔任《萬眾同心公益金》其中一位司儀,備受力捧,但工作不斷的她都好珍惜同家人相處的時間,日前Celina就同細妹一起去玩,她在IG Post出合照,並寫道:「Finally some quality time with this girl. #hartosisters」相中以短褲上陣的Celina大展招牌長腿,而她的細妹就大騷小蠻腰,網民紛紛留言大讚她們兩姊妹都又高又瘦,更封她們做最索姊妹花!