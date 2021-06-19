調教你MIRROR｜「叱咤」爭獎後世紀破冰　Jer、AK相擁畫面極催淚

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-19 00:10

ViuTV真人騷《調教你MIRROR》今晚（18/6）播出的第十集，講到梁祖堯安排一系列自我認知課堂，讓MIRROR各成員重新認識彼此，給予對方一個久違的擁抱。當中最感人的絕對是AK（Anson Kong、江𤒹生）和Jer（柳應廷）破冰的一幕，兩人相擁而泣之餘，Anson Kong更向對方說了一句「對唔住」，場面非常感人。

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之後，兩人更邊喊邊解開年初「叱咤」頒獎禮種下的心結，當時奪得男新人金獎的Jer說：「其實我係在乎AK嘅感受，比起自己開心、攞獎嘅感受更多，大家都見到我哋圍埋一齊時，我係唔開心，因為我知道你冇攞獎會好唔開心。」Jer更指自己因此不想再贏獎：「我行落台同阿Lo（Anson Lo、盧瀚霆）講咗句，『其實我哋係咪應該攞呢個獎，我哋攞獎係咪應該開心落去』。對我嚟講，因為呢個獎，我唔想再爭獎，我唔想再做競爭，令大家出現矛盾。」最後，他與AK、阿Lo三人相擁，正式冰釋前嫌。

重視MIRROR兄弟情的Jer講到喊。（電視畫面）

本身自覺愧對MIRROR的AK聽完Jer一番感受後亦再次爆喊。（電視畫面）