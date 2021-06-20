日日媽媽聲︱方力申爸爸誤爆陳瀅上過方家　「喺屋企見到」

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-20 13:30

小方早前帶埋屋企人到TVB的訪談節目《日日媽媽聲》做嘉賓。（電視截圖）

TVB的訪談節目《日日媽媽聲》昨天（19日）播出最後一集，為了配合父親節，最後一集的主題是爸爸大曬，更請來方力申與他父母做嘉賓，在場的方爸爸不時都談到，希望小方能早點成家立室。而小方單身多年，期間一直都緋聞多多，但沒有一個是真的，節目中主持因此和小方玩遊戲，這遊戲便是拿出三名和小方傳過緋聞女藝人的照片，分別是陳瀅、馮盈盈和唐詩詠，要小方選擇誰是閨蜜、女朋友和老婆。

小方剛開始是不願回答，認為選誰也不好，在這時候方爸爸突然驚爆一句：「佢哋三個都嚟過我屋企，喺屋企見到！」此刻，小方樣貌可以用怯一怯來形容，立即急解畫說：「佢哋唔係三個一齊嚟，亦都唔係單獨嚟，係一大班人一齊嚟。」

解畫後，小方屈服主持安排的遊戲，女朋友是馮盈盈，老婆是唐詩詠，最後閨密便是陳瀅，小方笑言馮盈盈太多追求者，從不會有想追求她的想法，而陳瀅則大膽說：「我想娶佢都娶唔到」。

點擊睇節目畫面！

+ 2 + 2 + 2

同場加映

諸朋好友｜方力申自爆用真名真相玩交友App 認只會Like靚女

+ 5 + 5 + 5