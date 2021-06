撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-06-22 12:45

吳業坤麥明詩因拍攝《誇世代》而成為好友。(IG:@louisa_mak)

吳業坤早前忽然「被結婚」,網上資料被有心人篡改,配偶欄寫上與麥明詩2021年結婚。其實二人因拍攝《誇世代》而成為好友,坤哥今年生日在隔離酒店,大曬Louisa送的生日大禮:健身跑步機﹗這天坤哥上載與Louisa食海鮮合照,抵死寫上:「Dinner with my ex wifi.」重提曾將WIFE打錯WIFI一事自嘲一番。Louisa戴上眼鏡簡單紥起馬尾,家居LOOK素顏赴會,果然視坤哥如家人一樣。

