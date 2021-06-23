69歲李龍基細28年太太真面目曝光　常以藝人作畫勁逼真超有才華

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-23 00:00

TVB「御用皇帝」之稱，現時69歲的李龍基於20年前認識現任太太Chris Wong，雖然二人年齡相差28歲，但二人仍然未非恩愛，」拖四、五年後拉埋天窗，愛妻號基哥亦非常遷就太太，據知他不只將多年來於中港所買入的多個物業全數歸於太太名下，婚後更遷就原本在內地生活的太太而一度移居深圳，至近兩年才搬回香港生活，去年年初亦曾有報道

不過基哥太太向來非常低調，雖然她不時就會為圈中人畫人像，例如石修、Uncle Ray等等，但其真面目卻只在部份媒體中的偷拍照中「亮相」。但終於因為親自將畫作送給楊柳青，及後更放在個人IG公諸於世，令Chris Wong的面目曝光！

網民一致「覺得」圖中左手邊的女士就是基哥太太！（IG@wiyona）

其實最初楊柳青在IG公開「基哥太太」的真面目時，不少網民都覺得相中女士是基哥的太太，但卻不敢說實，《香港01》記者其後向基哥求證，證實相中女士正是基嫂Chris Wong：「她因為跟著我拍戲，認識很多藝人，覺得有很多位都可以作為畫作中的主角，所以試畫，她只是業餘玩吓吧，興趣而矣！（太太好鍾意畫藝人？）她近期才畫人像，之前畫貓貓狗狗，（有冇打試開畫展呀？）好多位有心人想建議她開，但她非想開什麼畫展，（你作為老公又點睇呢？）我不是一個很偉大的人，但我有一顆偉大的心，我希望這個世上所有有能力的人都有機會一展抱負，何況是一個我深愛的人。我會盡力去幫助她，儘管我力量很小。」

即按以下圖輯放大睇基哥太太嘅畫作：

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由於基哥太太一向低調，所以不少網友都有點迷茫，生怕認錯基嫂，問到他有關2019年11月在屏山盆菜婚宴被影到並肩而坐的白衣長髮女士，基哥直認是太太Chris Wong本人，但提到另一位被指其它傳媒「圈出」的「基哥太太」時，基哥就笑言：「世事變萬千，誰知明日事！無需深究了」。至於其它有關基嫂傳聞，例如物業轉名、小產等，基哥就表示：「家事，私事，自己的事！感謝關注。（打算再「造人」？）暫時不打算呢，感謝你。」

即睇基哥太太Chris Wong靚相：

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