Mean Talk｜何廣沛開名爆「TVB三大喇叭」：好大聲、多嘢講、好嘈

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-24 14:01

J2新節目《Mean Talk》最新一集請來何廣沛、郭子豪及方紹聰擔任嘉賓，由於三位都在節目錄影時簽下「聲明」，令受訪內容的爆炸性大幅提升，例如何廣沛公開談論緋聞女友朱晨麗、郭子豪更自爆與女友鄧卓殷的肉麻點滴、奶仔方紹聰更直接點名想與苟芸慧拍「愛情動作戲」。然而，當主持林盛斌（Bob）、江美儀問到「最唔想合作藝人」時，何廣沛更吃了「誠實荳沙包」，開名拒絕與「TVB三大喇叭」合作。

三個都簽晒，睇嚟份約真係有料到！（截圖）

至於「TVB三大喇叭」的特徵，何廣沛是指她們說話的分貝很高，「好大聲、好多嘢講、好嘈嘅，呢三個女仔我都合作過嘅，三個都唔想合作，因為真係好煩，拍劇已經辛苦啦係咪？仲要嗶哩巴啦，嘈喧巴閉，好有活力嘅！」而且更會逼何廣沛聽當時人說話。而郭子豪亦形容「TVB三大喇叭」的語速亦非常快「Whatsapp 1.5x」，聽到主持美儀都O曬嘴。然而，後製最後亦為何廣沛保守秘密，在何廣沛講「TVB三大喇叭」真正身份時消音兼遮嘴再播放見街。但到底「TVB三大喇叭」是誰呢？跟據以上特徵，大概有以下嫌疑人：

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