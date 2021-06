現年40歲的楊洛婷(Rabeea)2014年嫁予樂隊Dear Jane主音黃天翱(Tim),2017年誕下女兒黃子霏,為了不忽略囡囡,夫婦二人將二胎計劃延至今年,預期今個月內分娩。現時已經懷胎9個月的Rabeea早前去拍攝了一輯寫真,縱使挺着巨肚她仍擺出不少靚甫士、盡顯好身材,是為名副其實的辣媽。周四(24日)Rabeea就曬出一輯在室內拍攝的孕照,相中的Rabeea穿着白色禮裙、露出巨型孕肚及幸福的笑容寫道:「Everything you see in this photo is so me!我喜歡這幅肖像! 幸福正在來臨,我已經迫不及待地想見到他……或者她!」獲網民激讚:「散發女神氣質!」